Yeni Şafak yazarı TELE1'e kayyum olarak atandı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “casusluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından kanala kayyum atandı. Kayyum olarak atanan ismin ise Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı olduğu öğrenildi.

TELE1’e kayyum atanmasının ardından merak edilen bir soru daha yanıt buldu. TMSF yetkililerinin polis eşliğinde kanal binasına girmesi ve bu sırada Ana Haber Bülteni’nin yarıda kesilmesi ile birlikte kanala kayyum atandığı bilgisi dün akşam kamuoyuna duyurulmuştu. Yayının kesilmesinin ardından ekrana penguen ve kutup ayılarının yer aldığı bir belgesel yansıtılması ise sosyal medyada gündem olmuştu.

TMSF tarafından kanalın yönetimine ise Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı’nın getirildiği öne sürüldü. Paşalı’nın, kayyum heyetiyle birlikte TELE1 binasında bulunduğu belirtildi.

Paşalı, daha önce Flash TV ve Ekotürk’e kayyım olarak atanmış, 2025 yılında ise TMSF’nin el koyduğu Habertürk, HT Spor ve Show TV’nin yönetiminde yer almıştı.

