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Yeni salgın tehlikesi mi? Yarasalarda 20 yeni virüs tespit edildi! Ölümcül tehlikesi var...

Çin’in Yunnan bölgesinde yarasalar üzerinde yapılan araştırmalar, bilim dünyasını sarsan bir keşfe imza attı. Bilim insanları, daha önce bilinmeyen 20 virüs tespit ederken, bunlardan ikisinin ölümcül Nipah ve Hendra virüsleriyle bağlantılı olması küresel sağlık endişelerini artırdı. Bu keşif, hayvanlardan insanlara bulaşabilecek yeni salgın risklerine dikkat çekiyor. Araştırmanın detayları haberimizde...

Yeni salgın tehlikesi mi? Yarasalarda 20 yeni virüs tespit edildi! Ölümcül tehlikesi var...
Sedef Karatay

Çin’in Yunnan bölgesinde yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, daha önce bilinmeyen 20 virüsü keşfetti. Yayınlanan çalışmaya göre, bu virüslerden ikisinin ölümcül Nipah ve Hendra virüsleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Keşif, zoonotik hastalıkların (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar) potansiyel tehdidine dair endişeleri artırdı.

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20 YENİ VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Araştırmalar, bu yeni virüslerin özellikle meyve bahçelerine yakın bölgelerde yaşayan yarasalarda tespit edildiğini gösteriyor. Bu bölgeler, insanların ve çiftlik hayvanlarının yoğun olduğu kırsal alanlara yakın konumda. Nipah ve Hendra virüsleri, yüksek ölüm oranlarıyla biliniyor ve bu yeni virüslerin benzer özellikler taşıyabileceği belirtiliyor. Kaynaklar ve uzmanlar, "Bu keşif hayvan patojenlerinin insanlara bulaşma riskine ilişkin yeni endişelere yol açtı" diye yorumladı.

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KENTLEŞME TEHLİKEYİ ARTIRIYOR

Bilim insanları, küresel iklim değişikliği ve çarpık kentleşmenin insanları ve hayvanları giderek daha fazla yakınlaştırdığını ifade ediyor. Bu durum, yeni salgınların ortaya çıkma riskini artırıyor. Uzmanlar, yarasaların taşıdığı mikrop ve patojenlerin büyük bir kısmının hala bilinmediğini ve bu tür keşiflerin daha sık hale gelebileceğini belirtiyor. Araştırmacılar, bu risklere karşı acil önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

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YARASALAR: BİLİNMEYENLERİN MERKEZİ

Yarasalar, virologlar için uzun süredir gizemli bir araştırma konusu. Hem ekosistem için kritik bir rol oynuyorlar hem de çok sayıda tehlikeli patojenin taşıyıcısı olabiliyorlar. Bilim insanları, yarasaların bağışıklık sistemlerinin virüslerle başa çıkma yeteneğinin, bu hayvanları virüs rezervuarları haline getirdiğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin virüs Yarasa koronavirüs
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