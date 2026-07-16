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Yeni sızıntı, Galaxy S27 Ultra'nın kamera tasarımına ilişkin iddiaları yalanladı

Yeni bir sızıntıya göre Galaxy S27 Ultra'nın yatay arka kamera düzenine geçeceği yönündeki iddialar doğru olmayabilir.

Yeni sızıntı, Galaxy S27 Ultra'nın kamera tasarımına ilişkin iddiaları yalanladı
Enes Çırtlık

Android Headlines'ta yer alan habere göre, Samsung'un bir sonraki Ultra modeli Galaxy S27 Ultra'nın, uzun süredir konuşulan yatay arka kamera düzenine sahip olmayabileceği öne sürüldü.

Bu söylentiler, tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe'ün yeniden tasarlanmış bir arka kamera modülüne işaret etmesinin ardından güç kazanmıştı.

Buna ek olarak, internette paylaşılan yatay kamera tasarımını gösteren görsellerin "yanlış" olduğu da öne sürüldü.

Yeni sızıntı, Galaxy S27 Ultra nın kamera tasarımına ilişkin iddiaları yalanladı 1

YATAY KAMERA DÜZENİ YOK

Haberde, Samsung'un şirket içinde birden fazla tasarım konseptini test ettiği ancak mevcut tasarımların hiçbirinde sade yatay kamera düzeninin yer almadığı belirtildi. Şirketin yalnızca tasarıma değil, üretim sürecine de odaklandığı, Galaxy S27 Ultra'nın arka tarafta bir kamera eksik olacak olmasına rağmen Samsung'un yalnızca bu nedenle kamera modülünü tamamen değiştirmeyi planlamadığı aktarıldı.

PREMIUM GÖRÜNÜM, ÜRETİM KOLAYLIĞI

İddiaya göre Samsung, üretim sürecini basit tutmayı ve maliyetleri kontrol altında tutmayı hedefliyor. Nihai tasarımın ise premium görünüm ile üretim kolaylığı arasında denge kurmasının beklendiği ifade edildi.

Yeni sızıntı, Galaxy S27 Ultra nın kamera tasarımına ilişkin iddiaları yalanladı 2

Haberde, bu yaklaşımın Samsung'un Ultra serisinde son beş yıldır izlediği tasarım anlayışıyla da uyumlu olduğu belirtildi. Şirketin bu süreçte büyük tasarım değişiklikleri yerine küçük ve kademeli güncellemeler yaptığı, bunun da Galaxy S Ultra modellerinin kendine özgü tasarım kimliğini korumasına yardımcı olduğu aktarıldı.

GALAXY S26'YA BENZER GÖRÜNEBİLİR

Samsung'un daha muhafazakâr bir tasarım tercih etmesi halinde Galaxy S27 Ultra'nın, kamera sayısındaki azalmaya uyum sağlamak amacıyla kamera bölümünde küçük değişiklikler dışında Galaxy S26 Ultra'ya oldukça benzer görünebileceği öne sürüldü.

Yeni sızıntı, Galaxy S27 Ultra nın kamera tasarımına ilişkin iddiaları yalanladı 3

Haberde ayrıca Galaxy S27 Ultra'nın 2027'nin başlarında tanıtılmasının beklendiği, bu nedenle Samsung'un tasarımı geliştirmek veya tamamen değiştirmek için hâlâ yeterli zamana sahip olduğu ifade edildi. Lansman öncesindeki tüm sızıntılarda olduğu gibi mevcut bilgilerin de nihai ürünü yansıtmayabileceği vurgulandı.

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