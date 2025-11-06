HABER

Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 Yalova kıyısında test edildi

İstanbul’da Anadolu Tersanesi’nde Türk Deniz Kuvvetleri için üretilen Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159’un testleri çerçevesinde Yalova’da kıyıya çıkarma yapıldı.Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159, Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde test edildi.

Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 Yalova kıyısında test edildi

İstanbul’da Anadolu Tersanesi’nde Türk Deniz Kuvvetleri için üretilen Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159’un testleri çerçevesinde Yalova’da kıyıya çıkarma yapıldı.
Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159, Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde test edildi. Sahil Caddesi kıyısına yanaşarak ön rampası indirilen gemiden bir tank çıktı daha sonra ise geri manevra ile gemiye yeniden bindirildi. Tuzla’da bulunan Anadolu Tersanesi’nde üretilen Ç-159 daha sonra ise yeniden tersaneye götürüldü.
Faaliyet süresince Esenköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemlerini aldı.

Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 Yalova kıyısında test edildi

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
