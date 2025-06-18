Yeni trafik cezaları ne kadar? Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi?, ne zaman girecek?

Radar ya da hız cezaları, trafik kazaları gibi trafikte meydana gelebilecek olan her türlü duruma karşılık olarak bazı kurallar belirlenmiştir. Bu kurallara uymayan yayalar ya da araç sahipleri ve sürücüleri için cezai yaptırımlar uygulanır. Cezalar ihlal edilen kuralın önemine ve kural ihlalinin meydana getirdiği durumlara göre verilir. Bazı cezalar para cezası olurken bazıları ise hapis cezasına kadar gidebilir. Tüm cezalar her yıl güncellenir ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından açıklanır.

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi?

Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre drift, araçtan saldırma amacı ile inme, trafiği engelleyecek konvoylar oluşturma gibi durumlar çok ciddi cezalara tabi tutulurlar.

Tüm bu kuralların ve cezai yaptırımların hedefinde trafikte oluşabilecek can ve mal kayıplarının, meydana gelebilecek olan trafik Kazalarının önüne geçmek vardır. yeni trafik cezaları 2025 yılı içinde belirlenmiştir.

Yeni trafik cezaları Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Yeni trafik kanununa göre belirlenen 2025 yılı yeni trafik cezaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu’nda trafik cezalarının arttırılmasına dair düzenlemeler de içeren "Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile kabul edilmiştir. Bu aşamanın ardından diğer süreçler tamamlanır ve yeni trafik cezaları açıklanır.

İlk aşamanın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda alınan kararların kabulü gerçekleşir. Daha sonra ise alınan kararlar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer. Yapılan teklifin bazı istisna kabul edilen maddelerinin dışında yer alan tüm hükümleri düzenlemenin bitmesinden ve yayımlanmasından itibaren olacak şekilde iki ay sonrasında yürürlüğe girer.

Yeni trafik cezaları Meclis'ten geçti mi?

Yapılan resmi açıklamalara göre 2025 yılı yeni trafik cezaları için sürecin devam ettiği bilinmektedir. Türkiye Büyük Milet Meclisi Adalet Komisyonu, trafik cezaları ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini 29 Mayıs tarihinde kabul ettiğini açıklamıştır.

Resmi Gazete’de henüz yayınlanmayan kararlar yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Buna göre teklifteki istisnai durumlar hariç tüm hükümlerin yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Henüz yürürlüğe girmeyen cezaların yeni tutarları ise açıklanmıştır.

Yeni trafik cezaları ne kadar?

Yapılan resmi açıklamalara göre Resmi Gazete'de yayımlanması durumunda yeni trafik cezaları 2025 yılı için şu şekilde olacaktır: