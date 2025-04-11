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Yeni yaptırdığı boyası dökülünce çileden çıktı! Otomobilinin camlarını sopayla kırdı

Adana'da bir kaporta ustasının otomobiline yaptığı boyanın 15 gün dolmadan dökülmeye başladığını öne süren Veysi Ç. sinir krizi geçirerek, sopayla aracının camlarını kırdı.

Yeni yaptırdığı boyası dökülünce çileden çıktı! Otomobilinin camlarını sopayla kırdı

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki oto kaportacılar sitesinde meydana geldi. Veysi Ç., sitedeki bir esnafa otomobilini boyattı. İşlemin ardından 15 gün dolmadan araçtaki boyalar dökülmeye başladı. Kaportacıya giden Veysi Ç. aracı yeniden boyatmak istedi. Kaportacının kendisini oyalayıp, aracını da bir otoparkta bekletmesi üzerine Veysi Ç. öfkelendi. Eline aldığı sopayla otoparktaki otomobilinin camlarını kırıp, kaportasına zarar veren Veysi Ç. kendisine esnafı öneren arkadaşlarına da tepki gösterdi. Veysi Ç.'nin aracına zarar verdiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil
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