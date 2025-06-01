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Yeni Yol Partisinin TBMM Başkanı adayı belli oldu

Yeni Yol Partisi, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı adayı Samsun Milletvekili Mehmet Karaman oldu.

Yeni Yol Partisinin TBMM Başkanı adayı belli oldu

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı seçimi için Mehmet Karaman'ın aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a teslim etti.

Başvuru sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Özdağ, Karaman'ın, değerli ve tecrübeli bir siyasetçi, gençliğinden itibaren memleket ve devlet meseleleri ile inandığı değerlere baş koyan bir kişi olduğunu söyledi.

Karaman'ın, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın özel kalem müdürlüğünü yaptığını dile getiren Özdağ, "Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi milletvekilleri olarak Yeni Yol Partisini kurduğumuz ve parlamentoda da birlikte hareket ettiğimiz için istişarelerimiz sonucunda Mehmet Karaman Bey'i uygun gördük ve Mehmet Karaman ile bir seçime gireceğiz." diye konuştu.

Yeni Yol Partisinin kuruluşu ile TBMM'de grup kurulmasına ilişkin yapılanları anlatan Özdağ, "Ne partimiz ne genel başkanlarımız önceliğimizdir; önceliğimiz demokrasi, Cumhuriyetimiz, insan hakları ve hukukun üstünlüğüdür. Çünkü bunlar olursa onlar da varlıklarını daha da doğru bir şekilde takdim edecekler. İnşallah bu seçimler hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Ekmen de Mehmet Karaman'ın, TBMM'yi, Anayasa'ya ve İçtüzük'e uygun şekilde yönetecek tecrübeye, kaliteye, liyakate ve kişiliğe sahip olduğunu söyledi. Karaman'ın, partisinin TBMM Grubu'ndaki tüm milletvekillerinin mutabakatıyla aday gösterildiğini anlatan Ekmen, "Aday göstermeyen bazı siyasi partilerin milletvekilleri ile bağımsız milletvekilleri de var. Biz öncelikle aday göstermeyen siyasi partilerin milletvekilleri ile bağımsız milletvekillerinden de adayımız Sayın Mehmet Karaman için oy talep edeceğiz. Parlamentomuz ve memleketimiz için hayırlı olsun inşallah." dedi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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