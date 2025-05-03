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Yeni Zigana Tüneli'nden 2 yılda 3 milyon 490 bin araç geçti

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'ni 2 yılda 3 milyon 490 bin araç kullandı.

Yeni Zigana Tüneli'nden 2 yılda 3 milyon 490 bin araç geçti

Zigana Dağı'nın eteğinde 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Mayıs 2023'te ulaşıma açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Zigana Tüneli'ni, 2 yılda 3 milyon 490 bin aracın kullandığını bildirdi.

Uraloğlu, "8 kilometre kısalan güzergahta seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika kısaldı." ifadesini kullandı.

14,5 kilometrelik çift tüpten oluşan tünelin uzunluğunun, bağlantı yollarıyla 15,1 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, "Ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olma özelliği taşıyan Zigana Tüneli ile mevcut güzergahtaki 90 virajı da ortadan kaldırdık. Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışını sağladık." diye konuştu.

"SÜRÜCÜLERE DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM İMKANI SAĞLADI"

Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapım, tasarım ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynakların kullanıldığına dikkati çeken Uraloğlu, "Trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağladığımız tünelimizle zamandan 245 milyon lira, akaryakıttan 256 milyon lira olmak üzere 2 yılda toplam 501 milyon lira tasarruf ve 15 bin ton emisyon azaltımı sağladık." bilgisini verdi.

Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında "yapım metodolojisi" kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görülen tünelin, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin viraj ve rampaların yanı sıra dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri ortadan kaldırarak, sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağladığını kaydetti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Zigana Tüneli
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