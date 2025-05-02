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Yenice’de cuma namazı sonrası yağmur duası

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde vatandaşlar cuma namazının ardından yağmur duası etti.

Yenice’de cuma namazı sonrası yağmur duası

Yenice’de cuma namazı için bir araya gelen vatandaşlar, namazın ardından caminin avlusunda toplandı. Yaşanan kuraklık nedeniyle ilçe müftüsü Baki Gümüş ile beraber vatandaşlar yağmur duası etti. Kalabalık, ilçe müftüsünün yaptığı dua sırasında yağmurun gelmesi için ellerini yere doğru çevirerek ’amin’ dedi.

Yapılan dua sırasında müftü Gümüş, "Susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat nasip eyle Yarabbi. Ey yüce Allah’ım bize yağmur nasip eyle. Rahmetini bereketini, keremini, inayetini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yenice
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