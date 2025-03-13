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Yeniden Refah Partili Kılıç: "Barış protokolü değil, ön federasyon protokolüdür"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
13.03.2025 18:18
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Suriye'de yönetimle SDG arasında imzalanan protokol, bir iç barış protokolü değil, ön federasyon protokolüdür. Suriye'nin parçalanmasına, üniter yapısını yitirip federasyonlaşmasına neden olacak hiçbir adım Türkiye'nin hayrına, yararına değildir." dedi.

Yeniden Refah Partili Kılıç: "Barış protokolü değil, ön federasyon protokolüdür"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"PKK BİTMİŞ SAYILMAZ"

Asgari ücrete, emekli maaşlarına ve enflasyon oranlarına ilişkin eleştirilerde bulunan Kılıç, emeklilere bayram ikramiyesinin en düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 lira tutarında verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kılıç, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrı ve ardından yaşanan gelişmelere ilişkin, "Tekrar altını çiziyorum, YPG bitmeden PKK bitmiş sayılmaz." diye konuştu.

Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmayı anımsatan Kılıç, "Suriye'de yönetimle SDG arasında imzalanan protokol, bir iç barış protokolü değil, ön federasyon protokolüdür. Suriye'nin parçalanmasına, üniter yapısını yitirip federasyonlaşmasına neden olacak hiçbir adım Türkiye'nin hayrına, yararına değildir." ifadelerini kullandı.

Kılıç, basın mensuplarının sahipsiz köpek sorunuyla ilgili soruları üzerine, "Bu sokaklar köpeklerin değil, sokaklar çocukların, sokaklar insanların. Güvenli sokaklara Türkiye'nin kavuşması bir mecburiyettir. Herhangi bir belediyenin elini taşın altına koymaktan vazgeçmesi, kaçınması o belediyeyi sorumluluğundan kurtarmaz." açıklamasında bulundu.

"BU TARTIŞMA BİR ANA ÖNCE SON BULMALI"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu" iddialarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kılıç, bunun çıkarılıp ortaya konulması, bu tartışmanın bir an önce son bulması ve seçim sürecinin diplomanın gölgesinde bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Kılıç, Anayasa'ya göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin Mayıs 2028'de yapılacağına dikkati çekerek, "Olmayan bir seçimin adayı olarak ortaya çıkarsanız, cevap vermek zorunda kalacağınız soru da diploma sorusu olur." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Yeniden Refah Partisi
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