HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yenidoğan çetesi davasında dikkat çeken karar! 4 tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Yenidoğan çetesi davasında dikkat çeken karar! 4 tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

24.02.2025 15:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de infial yaratan Yenidoğan Çetesi davası üçüncü duruşma ile devam etti. Üçüncü duruşmanın dördüncü gününde ara karar açıklandı. Mahkeme, 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Tahliye edilenlerin isimleri ise şu şekilde: Emine Avcı, Serdar Yüksel, Funda Özen ve Hüseyin Gündüz. 21 sanığın tutukluluk hali devam ederken duruşma 21 Nisan'a ertelendi.

Yenidoğan çetesi davasında dikkat çeken karar! 4 tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 3. duruşmasının 4. gününde ara karar açıklandı.

88

4 TUTUKLU SANIĞA ADLİ KONTROL ŞARTI İLE TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme, 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre adli kontrol şartıyla tahliye edilen kişiler ise şu şekilde: Emine Avcı, Serdar Yüksel, Funda Özen ve Hüseyin Gündüz.

yaaa

DURUŞMA 21 NİSAN'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti diğer 21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 21 Nisan’a ertelendi.
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Trump Dedeağaç’taki askeri üssünü kapatıyor...Trump Dedeağaç’taki askeri üssünü kapatıyor...
Narin Güran cinayetine ışık tutacak! Gözler üç çocuğa çevrildiNarin Güran cinayetine ışık tutacak! Gözler üç çocuğa çevrildi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul dava bebek yenidoğan çetesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sergen Yalçın'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Sergen Yalçın'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

En düşük maaş 43 bin TL oldu! 'Emeklilik durumlarında da ciddi fark oluştu'

En düşük maaş 43 bin TL oldu! 'Emeklilik durumlarında da ciddi fark oluştu'

Dev derbi için nefesler tutuldu! Saatler kala efsane isimden çarpıcı açıklama: "Kazanan şampiyon olacak!"

Dev derbi için nefesler tutuldu! Saatler kala efsane isimden çarpıcı açıklama: "Kazanan şampiyon olacak!"

SGK o emeklilerin peşine düştü!

SGK o emeklilerin peşine düştü!

Ümit Karan'dan derbi için skor tahmini

Ümit Karan'dan derbi için skor tahmini

Su faturalarında o tarihte her şey değişecek!

Su faturalarında o tarihte her şey değişecek!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.