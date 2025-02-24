Yenidoğan çetesi davasında dikkat çeken karar! 4 tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 3. duruşmasının 4. gününde ara karar açıklandı.

4 TUTUKLU SANIĞA ADLİ KONTROL ŞARTI İLE TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme, 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre adli kontrol şartıyla tahliye edilen kişiler ise şu şekilde: Emine Avcı, Serdar Yüksel, Funda Özen ve Hüseyin Gündüz.

DURUŞMA 21 NİSAN'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti diğer 21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 21 Nisan’a ertelendi.

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır