Yenidoğan çetesi davasında dikkat çeken karar! 4 tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 3. duruşmasının 4. gününde ara karar açıklandı.
Mahkeme, 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre adli kontrol şartıyla tahliye edilen kişiler ise şu şekilde: Emine Avcı, Serdar Yüksel, Funda Özen ve Hüseyin Gündüz.
Mahkeme heyeti diğer 21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 21 Nisan’a ertelendi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum