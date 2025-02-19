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  4. ‘Yenidoğan çetesi’ davasında yeni gelişmeler: Duruşma devam ediyor! Mahkemede su tartışması çıktı…

‘Yenidoğan çetesi’ davasında yeni gelişmeler: Duruşma devam ediyor! Mahkemede su tartışması çıktı…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
19.02.2025 11:52
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İstanbul'da, yenidoğan çetesi bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve ölümlerine sebep olan 46 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması Bakırköy Adliyesi’nde devam ediyor. Duruşma saat 10.40 sularında başladı. Dava devam ederken mahkeme salonunda yaşanan sanık ve avukat alışveriş sebebiyle tansiyon yükseldi.

‘Yenidoğan çetesi’ davasında yeni gelişmeler: Duruşma devam ediyor! Mahkemede su tartışması çıktı…

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma devam ediyor. Davada, 25 tutuklu sanık yer alırken, duruşmalar kapasite sorunları nedeniyle konferans salonunda yapılıyor. Yargılanan isimler arasında suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı ve İlker Gönen'de bulunuyordu. Ancak örgüt yöneticisi sıfatıyla dosyada yer alan İlker Gönen’in, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesinin ardından sanık sayısı 46'ya düştü.

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SU TARTIŞMASI

Duruşma, 10.40'ta sanık yoklamasıyla başladı. Ancak, yoklama sırasında tutuklu sanık avukatının müvekkiline su vermek istemesi, duruşma salonunda gerginliğe yol açtı. Jandarmalar, avukatın su vermesini engellemeye çalışırken, diğer sanık avukatları buna karşı tepki gösterdi. Salonda kısa süreli bir tartışma yaşanırken, Cumhuriyet Savcısı, alışverişin yasak olduğunu belirtti. Sanık avukatları, “Jandarmalar işini yapmıyor, ilk defa mı duruşmaya giriyoruz, ilk defa mı jandarma görüyoruz” diyerek tepki gösterdi.

İDDİANAMEDE GEÇENLER

İddianamede, Fırat Sarı ve İlker Gönen hakkında, 10 bebeğin ölümü sebebiyle 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından 10 kez, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan da 11 kez olmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezası isteniyor. İddianamede, 'Dolandırıcılık' suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.Diğer yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit eden isimler de tutuklanmıştı.

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4 SANIK TUTUKLU YARGILANDI

Mahkeme heyetinin ilk duruşmadaki kararı doğrultusunda, tutuksuz sanıklardan TRG Hospitalist Hastanesi doktorlarından Mehmet Gürül, aynı hastanenin İdari Müdürü Murat Mantuş, doktor Şeyhmus Çelik ve Esenler Güney Hastanesi'nin mesul müdürü doktor Ali Dirik tutuklanmıştı.

Tutuklanması talep edilen ancak firari olan Birinci International Hastanesi'nin sahibi Ali Aksu, hemşire Serenay Şenkalaycı ve hemşire Ceren Hatice Kırım'ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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(DHA)

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