Yenidoğan bebeklerin hayata geldikleri andan itibaren anne ve babaların yapmakla yükümlü olduğu bazı resmi işlemler vardır. Bebeğin nüfusa kayıt işlemlerini gerçekleştirmek ve bebek için bir kimlik belgesi çıkartmak bir an önce yapılması gereken önemli resmi işlemler arasında yer almaktadır. Anne ve babalar bazı şartları yerine getirdikten ve gerekli belgeleri hazırladıktan sonra ilgili ve yetkili resmi kurumlara başvuru yaparak yenidoğan bebeklerinin nüfusa kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

Her yenidoğan bebeğin nüfusa kayıt işleminin anne ve babası tarafından yaptırılması zorunlu bir işlemdir. Yeni doğmuş olan bebeklerin nüfusa kayıt işlemlerinin tamamlanması ve kimliklerinin çıkartılabilmesi için bazı belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Gerekli olan ve yetkili kurumlara teslim edilmesi gereken belgeler şunlardır:

Annenin ve babanın kimlik kartlarının ön ve arka yüzlerinin fotokopileri

Bebek doğar doğmaz doğum yapılan sağlık kurumu ya da doğumu yaptıran doktor tarafından hazırlanmış olan doğum belgesinin aslı

Anne ve baba eğer evli ise evlilik cüzdanlarının fotokopisi

Nüfus müdürlüğü ya da internet aracılığı ile temin edilmiş olan nüfusa kayıt başvuru formu

Yenidoğan bebeğin kimlik kartı çıkartma işlemi ve nüfusa kayıt süreci için herhangi bir ücret ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak doğum gerçekleştiği ve kayıt altına alındığı tarihten itibaren 1 aylık süre içinde nüfusa kayıt işlemi için anne ve baba tarafından nüfusa kayıt başvurusu işlemi yapılmadıysa yeni kimlik başvurusu işlemi doğrultusunda değerlendirilir. Bu yüzden de mevcut dönemde yeni kimlik başvurusu işlemi tutarı anlaşmalı kurumlara ödenmiş olmalıdır.

Yenidoğan kimlik başvurusu nasıl yapılır?

Kimlik çıkartma ve nüfusa kayıt işlemleri süreçleri yenidoğan bebekler için doğum kaydının yapılması ile başlamaktadır. Sağlık kurumu çalışanı tarafından kayıt işlemi gerçekleştirilirken bebeğe ait anne ve baba adı bilgileri, bebeğe verilmiş olan isim ve tam doğum tarihi bilgilerinin de kayıt işlemini gerçekleştirecek olan sağlık personeline verilmesi gerekmektedir.

Nüfus kayıt işlemleri ve yenidoğan bebeğe kimlik çıkartma işlemi için gerekli olan tüm belgelerin hazırlanması ve kayıt işlemi sırasında istendiğinde yetkililere teslim edilmesi önemlidir. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan kayıt ve nüfus işlemleri arasında farklar bulunmaktadır. Kişiler yurt içinde ya da yurt dışında yaşama durumlarına göre farklı işlem süreçlerinden geçerler.

Eğer kişiler yurt içinde yaşıyorlarsa bebeğin doğumunun gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde kayıt işlemi talebinde bulunmak ve işlemi gerçekleştirmek durumundadırlar. Yurt dışında yaşayan kişiler ise doğumun gerçekleştiği ve doğum belgesi hazırlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde nüfusa kayıt işlemi yapılması gerekliliği bulunmaktadır. Belirtilen resmi süreler içinde işlem yapılmamış olursa gecikme cezası devreye girer.

Yenidoğan bebeklerin kimlik çıkartma ve nüfusa kayıt işlemleri için doğumdan hemen sonra başvuru yapılması gerekir. Doğum kaydı sırasında genel olarak doğumun gerçekleştirildiği sağlık kurumunda kimlik için başvuru işlemi gerçekleştirilebilir. Bebeklerin kimlik işlemleri ve nüfusa kayıt süreçleri için nüfus müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Nüfus müdürlüğünde kimlik başvurusu işlemi ve nüfus kayıt işlemi yaptırılabilmektedir.

Doğum gerçekleşir gerçekleşmez nüfus müdürlüklerinden internet üzerinden ya da çağrı merkezi aranarak randevu alınması gerekir. İkamet edilen bölgedeki ya da bebeğin doğumunun gerçekleştiği yerdeki nüfus müdürlüğüne gidilerek işlem yapılabilir. Kurumun verdiği randevu günü ve saatinde gerekli olan tüm belgeler ile birlikte kurumda hazır bulunulmalıdır.

Eğer kurum tarafından verilen randevu tarih ve saatinde gidilmezse kurum randevuyu bir sonraki talepte 2 ay sonraya verebilmektedir. Bu yüzden eğer randevuya herhangi bir neden ile gidilemeyecekse mutlaka randevu iptal işlemi yapılması gerekir.

Kimlik işlemleri ve nüfusa kayıt işlemi için nüfus müdürlüklerine başvuru işlemi anne ve baba dışında 18 yaşından büyük olan kardeşler, vekaleti olan kişiler büyük anne ya da büyük babalar tarafından da gerçekleştirilebilmektedir.

Yeni doğan bebeğin nüfus işlemleri sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu durumlar şunlardır: