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Yenimahalle’de uyarı sistemlerinin yetersizliği trafik kazalarına neden oluyor

15.03.2025 17:04
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'nde 4 yolu birbirine bağlayan kavşakta kasis, ışıklandırma ve uyarı sistemlerinin yetersizliği çok sayıda kazanın meydana gelmesine neden oluyor. Vatandaşlar, yetkililere defalarca şikayette bulunmasına rağmen sorunun çözüme kavuşturulmadığını iddia etti.

Yenimahalle’de uyarı sistemlerinin yetersizliği trafik kazalarına neden oluyor

Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi 1306. Cadde’de yer alan ve 4 yolu birbirine bağlayan kavşakta sıkça meydana gelen trafik kazalarında bugüne kadar çok sayıda kişi yaralandı. Kazaların nedeninin kasis olmaması, trafik ışığı eksiliği ve uyarı sistemlerinin yetersiz olmasına bağlayan Abdulkadir Şenol adlı vatandaş ise, bugüne kadar şikayetlerinin cevapsız kaldığını söyledi. Şenol, "7 senedir burada yaşıyorum. Burada sürekli kazaların olduğunu yetkililere ve ilgili belediyelere bildirdik. Şu ana kadar şikayetlerimizden hiçbir sonuç alamadık. Bize kasis yapılan yerlerde okul, hastane, cami olması gerektiği şartının arandığını söyleyerek bulunduğumuz yerin bu şartları karşılamadığını belirttiler. Biz buraya bir kasis yapılmasını istiyoruz. Araçların sürekli kaza yapması, sürücülerin birbirlerine yol vermemelerinden dolayı oluyor. Burada ağır yaralanmalı kazalar oluyor. Ben de ister istemez acaba benim başıma ne zaman gelecek diye sürekli düşünüyorum. Bulunduğumuz yerin ileri taraflarında trafik ışıklarının olduğunu gerekçe gösteriyorlar. Hiçbirimiz trafik kurallarına uymuyoruz. Buraya acil şekilde kasis ve trafik ışıklarının yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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