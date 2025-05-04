Yenişehir’de kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan motosikletin devrilip sürüklenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yenişehir-İznik karayolu üzerindeki Afşar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. A.K. isimli şahsın kullandığı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak devrilip sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü A.K. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan P.U. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. P.U.’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)