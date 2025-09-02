HABER

Yer: Adana! 13 yaşındaki çocuğu site ortasında dövdü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da bir şahıs, sitenin bahçesinde 13 yaşındaki çocuğu döverek küfürler etti. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğu döverek küfürler eden şahsa ev hapsi cezası verildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir sitede diğer çocuklarla oyun oynayan 13 yaşındaki A.K., arkadaşı M.B. tarafından kolundan ısırıldı. A.K. de arkadaşını iteledi. Bunun üzerine M.B.’nin babası H.B. sinirlenip site bahçesine indi. H.B., çocuk olmasını umursamadan A.K.’yi herkesin gözü önünde dövmeye başladı.

'ANNEME KÜFRETME' DİYE YALVARDI!

Defalarca yumruk ve tekme atıp ağır küfürler eden H.B., gözyaşları içinde kalan küçük çocuğu darbetmeyi sürdürdü. A.K., kendisine ve annesine edilen hakaretlere dayanamayarak "Anneme küfretme" diye yalvardı. Ancak H.B. ağza alınmayacak sözlere devam edip, "Nerede lan anan, ananı çağır buraya" diyerek tehditler savurdu. Yaşanan olay ise anbean sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yer: Adana! 13 yaşındaki çocuğu site ortasında dövdü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı 2

Olay, site sakinlerinin büyük tepkisine yol açarken, A.K. ve ailesinin şikâyetçi olduğu öğrenildi.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ!

Gözaltına alınan H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkmeye çıkartılan şüpheli H.B.'ye ev hapsi cezası verildi.

