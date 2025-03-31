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Yer: Adana! ABD konsolosluğu önünde kendisini yakmaya çalıştı

31.03.2025 20:54
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Adana'da bir kişi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etmek amacıyla ABD Konsolosluğu önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Şahıs elindeki çakmağı ateşleyeceği sırada polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Yer: Adana! ABD konsolosluğu önünde kendisini yakmaya çalıştı

Olay, akşam saatlerinde ABD'nin Yüreğir ilçesindeki Adana Konsolosluğu önünde meydana geldi. Psikolojik sorunların olduğu öne sürülen Mustafa O., İsrail’in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla üzerine benzin döküp, kendini yakma girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin anons etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mustafa O., elindeki çakmağı ateşleyeceği sırada polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Mustafa O., Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana İsrail
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