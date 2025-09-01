HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Adana! Baskın sırasında 4 kadınla birlikte gizli geçidi kullandı: O anlar kamerada!

İçerik devam ediyor

Adana'da bir masaj salonuna düzenlenen baskında fuhuş yapıldığı ortaya çıktı. Yaşanan anlar saniye saniye kameralara yansırken 4 kadının baskın sırasında iş yeri sahibiyle birlikte gizli geçitten çatıya kaçtığı görüldü. Çatıda bir süre saklanan şüpheliler tutuklandı. İşte o görüntüler!

Adana'da fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde bir masaj salonundan fuhuş yapıldığını belirledi. Bunun üzerine apartman dairesinde bulunan masaj salonuna operasyon düzenlendi.

Yer: Adana! Baskın sırasında 4 kadınla birlikte gizli geçidi kullandı: O anlar kamerada! 1

KAMERALARI FARK EDİNCE GİZLİ GEÇİTTEN ÇATIYA KAÇTI

Baskın sırasında güvenlik kameralarından polisin geldiğini fark eden iş yeri sahibi B.F. (23) ile 4 kadın, gizli geçitten çatı katına saklandı.

Yer: Adana! Baskın sırasında 4 kadınla birlikte gizli geçidi kullandı: O anlar kamerada! 2

Polis, seyyar merdivenle ulaştıkları çatı katında saklananları yakaladı. İşletme sahibi gözaltına alınırken, kadınlar kurtarıldı. Adreste yapılan aramada fuhuştan elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya el konuldu.

Yer: Adana! Baskın sırasında 4 kadınla birlikte gizli geçidi kullandı: O anlar kamerada! 3

BİRİ HENÜZ 17 YAŞINDA...

Polisi kurtardığı kadınlardan birinin henüz 17 yaşında olduğu ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden B.F. ifadesinde, "Sadece masaj hizmeti veriyoruz" diyerek suçlamaları inkar etti.

Yer: Adana! Baskın sırasında 4 kadınla birlikte gizli geçidi kullandı: O anlar kamerada! 4

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.F., ‘Fuhşa aracılık veya zorlama’ ve ‘fuhuş için yer ve imkân sağlama’ suçlarından tutuklandı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Radikal yenilik! İletişim şeklini kökten değiştirebilirRadikal yenilik! İletişim şeklini kökten değiştirebilir
İstanbul'da trafik çilesine yeni ayarİstanbul'da trafik çilesine yeni ayar

Anahtar Kelimeler:
Adana fuhuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Yer: Adana! Baskın sırasında 4 kadınla birlikte gizli geçidi kullandı: O anlar kamerada!

Yer: Adana! Baskın sırasında 4 kadınla birlikte gizli geçidi kullandı: O anlar kamerada!

Kerem Aktürkoğlu'nun eşi merak edildi! Bakın ne iş yapıyor?

Kerem Aktürkoğlu'nun eşi merak edildi! Bakın ne iş yapıyor?

Fenerbahçe'den 10 saat içinde 3 transfer birden! Kerem, Asensio ve Ederson yetmezmiş gibi şimdi de İlkay Gündoğan...

Fenerbahçe'den 10 saat içinde 3 transfer birden! Kerem, Asensio ve Ederson yetmezmiş gibi şimdi de İlkay Gündoğan...

İstanbul'da trafik çilesine yeni ayar

İstanbul'da trafik çilesine yeni ayar

Saksıdaki çiçeği fırlatmasıyla gündem olan Hakkı Alkan'dan yeni açıklama: Samet Jankovic'in avukatı 5.5 milyon istedi

Saksıdaki çiçeği fırlatmasıyla gündem olan Hakkı Alkan'dan yeni açıklama: Samet Jankovic'in avukatı 5.5 milyon istedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.