Yer: Adana! Dere yatağında insan iskeleti bulundu

Alınan bilgiye göre, Esentepe mevkisindeki otoban bağlantı yolunda aracının arıza yapması üzerine emniyet şeridine park eden ve çevrede dolaşan kişi, dere yatağında insana ait olabilecek iskeleti fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CİNSİYETİ BELİRLENEMEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünde görevli polis ekiplerince iskelette inceleme yapıldı.

Kıyafetleri çürümüş olan ve cinsiyeti belirlenemeyen insan iskeleti, delil torbasına konuldu. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır