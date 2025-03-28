Yer: Adana... Evden cephanelik çıktı! Şüpheliler birbirilerini suçladı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüpheliler A.S., F.K., S.A. ile M.A.’nın kaldığı eve operasyon düzenledi. Aramada, evin avlusundaki valizin içinde 16 ruhsatsız tabanca, yatak odasındaki gardıroptaki yastığın altında ise 5 ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler silahların kendilerine ait olmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır