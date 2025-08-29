HABER

Yer: Adıyaman! Tehlikeli yolculuk

Adıyaman’da, bir kişinin kapağı açık bagajda yük üzerinde yolculuk yapması pes dedirtti. Uzun bir süre trafikte ilerleyen araç daha sonra Altınşehir Mahallesi’nde gözlerden kayboldu.

Yer: Adıyaman! Tehlikeli yolculuk

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında seyir halinde olan bir aracın bagajında yolculuk yapan kişi görenleri şaşırttı. Bagaja yüklenen yükün üzerine uzanan kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonları kamerasıyla kayda alındı. Kapısı açık bagajda bir yandan kendisini bir yandan da üzerine uzandığı yükü tutmaya çalışan kişinin yolculuğu tepkilere de neden oldu. Uzun bir süre trafikte ilerleyen araç daha sonra Altınşehir Mahallesi’nde gözlerden kayboldu.

Adıyaman
