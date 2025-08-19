Yer: Ankara! 2 çocuk genç kızları taciz etti... Akıllara Hakan Çakır cinayeti geldi

Türkiye'de son günlerde en çok tartışılan konuların başında çocukların suça sürüklenmesi bulunuyor. Yaşların 13 ila 17 arasında değişen çok sayıda çocuk; uyuşturucu, gasp, silahlı saldırı, cinayet taciz gibi olaylarla gündeme geliyor.

İKİ ÇOCUK GENÇ KIZLARI TACİZ EDİP KAYDA ALDI

Bu görüntülere bir yenisi daha Ankara'da eklendi. Ankara'da yaşları 14 ila 17 arasında olduğu düşünülen iki çocuk, önlerinde yürüyen genç kızları taciz etti.

AKILLARA HAKAN ÇAKIR CİNAYETİ GELDİ

Çocuklar taciz anlarını ise kayıt altına aldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler akıllara 10 Ağustos akşamını getirdi.

KIZ KARDEŞİNİ TACİZ EDEN ÇOCUKLARLA TARTIŞTI; ÖLDÜRÜLDÜ

10 Ağustos'ta Keçiören'de Hakan Çakır, kız kardeşini taciz eden 2 çocukla tartıştı. Tartışmaya daha sonra aileler de dahil olurken, çıkan kavgada Çakır öldürüldü.

"KIZIM YOK İSTEDİ, TACİZ ETTİ"

Hakan Çakır'ın annesi Sevender Özkan Çakır, "Biz kızımla dükkandan çıktık, evimize geliyorduk. Merdivenlerden inecektik. Kızım yol istedi. Biri küfretmeye başladı, taciz etti. Biz korktuk kızımla, panikledik. Oğlan konuşmaya başlayınca ben arkamızdan gelip de bizi sıkıştırıp öldürecekler dedim. Hakan'ı aradık. Hakan geldi. 'Hayırdır kardeşim' falan dedi. İlk darbeyi benim oğlana vurdu. O vurunca da o vurdu. Sonra toplu halde muhtarlığını oraya yığdılar. Hakan'ı korumak için kolumu gerdim, vurdu. Muhtarlığın önünde oğluma çullanmıştı çocuklar. Bebem öldü orada" dedi.

SON ZAMANLARIN TARTIŞMA KONUSU! SUÇA BULAŞAN ÇOCUKLAR

18 yaşından küçük çocukların suça bulaşması durumu ise son zamanların en büyük tartışma konularından biri oldu. Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle daha da göz önüne gelen durumla ilgili sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapılıyor.

HAKAN ÇAKIR OLAYI NEDİR?

Keçiören ilçesinde 1 ay önce aldığı çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır (27) ve babası Şahin Çakır (53) ise bıçaklanarak yaralandı.