Yer: Ankara! Evine girmek isterken silahlı saldırıya uğradı

Olay, 22 Mayıs Perşembe günü saat 20.57’de Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi 1610’uncu Cadde'de bulunan bir binanın girişinde yaşandı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Binanın önüne motosikletiyle gelen şüpheli, evine girmek isteyen kişiye tabancayla defalarca ateş etti. Motosikletli şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan motosikletli şüpheli kaçarken, olay anı ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır