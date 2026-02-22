HABER

Yer: Ankara! Trafikte tartıştığı sürücü darbedip, kaputun üzerinde sürükledi

İçerik devam ediyor

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir sürücü kursu eğitmeni, tartıştığı sürücüyü darbedip, arabanın kaputu üzerinde kilometrelerce sürükledi. Yaklaşık 1 saat aracın kaputu üzerinde giden şahıs, polisin Eryaman girişinde yolu kesmesi sonucu kurtarıldı.

Olay, Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca bölgesinde bugün saat 15.30 sularında meydana geldi. Bir sürücü kursuna ait araçta görevli usta öğretici, trafikte tartıştığı sürücüyü darbetti.

YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Aracından inen eğitmen, yanındaki araçta bulunan sürücüye saldırdı. Araç içerisindeki kadının "Silah çekti" diyerek bağırmasına rağmen saldırgan eğitmen, diğer sürücüyü yumruklamaya devam etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılan eğitmen, aracına binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yüzü kanlar içinde kalan sürücü ise, "Kaçma, polis çağıracağım" diyerek saldırganın yolunu kesmek istedi.

Yer: Ankara! Trafikte tartıştığı sürücü darbedip, kaputun üzerinde sürükledi 1

1 SAAT KAÇTI

Ancak öfkeli eğitmen, aracını durdurmak yerine gaza bastı. Çarpmanın etkisiyle aracın kaputu üzerine düşen ve tutunmak zorunda kalan şahıs, yaklaşık 1 saat aracın kaputu üzerinde gitti. Saldırgan eğitmen, kaputun üzerindeki şahsa aldırış etmeden yüksek süratle Eryaman istikametine doğru kaçışını sürdürdü.

Yer: Ankara! Trafikte tartıştığı sürücü darbedip, kaputun üzerinde sürükledi 2

Trafikteki diğer sürücülerin aracı durdurmak için önüne kırmasına ve uyarılarına rağmen durmayan sürücü adeta terör estirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Eryaman girişinde yolu keserek aracı durdurmayı başardı. Saldırgan eğitmen polis ekiplerince gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yer: Ankara! Trafikte tartıştığı sürücü darbedip, kaputun üzerinde sürükledi 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Ankara trafik kavga
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Böyle eğitmenlerin eğittiği sürücüler trafik magandası oluyor...
bu sürücü kursu eğitmenlerinin yeniden eğitilip belirli testlerden geçirilmesi şart. Bunların eğittikleri bir çok yeni sürücü rezalet. yola çıkar çıkmaz sol şerite geçip döneceği yere 50 metre kalana kadar soldan gitmemi dersiniz, sinyal verir vermez şerit değiştirmek mi derseniz daha bir sürü hata
