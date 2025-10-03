HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Antalya... 10 gün önce cezaevinden çıkmıştı! Arkadaşının evinde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde 10 gün önce cezaevinden çıkan bir kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu.

Yer: Antalya... 10 gün önce cezaevinden çıkmıştı! Arkadaşının evinde ölü bulundu

Emek Mahallesi 2183 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Rüstem O, sabah eve geldiğinde bir süredir yanında kalan Derya Kazmacı'yı (38) yerde yüzüstü hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekibi, Kazmacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazmacı'nın 10 gün önce cezaevinden çıktığı, kalacak yeri olmadığı için bir süredir arkadaşı Rüstem O'nun evinde kaldığı öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaman'da yaralı bulunan 3 pelikan ve 1 kızıl şahin tedavi altına alındıKaraman'da yaralı bulunan 3 pelikan ve 1 kızıl şahin tedavi altına alındı
Ankara'da yangın: 1 gecekondu kullanılamaz hale geldiAnkara'da yangın: 1 gecekondu kullanılamaz hale geldi

Anahtar Kelimeler:
antalya cezaevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.