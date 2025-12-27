HABER

Yer: Antalya! 6 yaşındaki çocuk foseptiğe düştü

Antalya'da oturduğu sitenin bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan E.K (6), foseptiğe düştü. Aynı sitede oturan Osman Sezgin ise 5-6 metre derinlikteki çukura girip çocuğu güvenli bir noktaya aldı. Çağırılan itfaiye ekipleri merdiven sarkıttıkları çukurdaki E.K.'yı çıkardı. E.K.'nın kurtarılmasını gözyaşlarıyla izleyen annesi, ambulansa götürülürken oğlunun ellerini öptü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2773 Sokak’taki sitede meydana geldi. E.K. arkadaşlarıyla beraber sitenin bahçesinde oynarken kapağı açık bırakıldığı öne sürülen kullanılmayan 5-6 metrelik foseptiğe düştü. Diğer çocukların bağrışmalarını duyan site sakinlerinden Osman Sezgin, hemen yardıma koştu. Yarıya kadar su ve ot benzeri atıklarla dolu foseptiğe inen Sezgin, çocuğu güvenli bir noktaya aldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi çukura merdiven sarkıttı. Ekipler, önce çocuğu, daha sonra da Osman Sezgin'i çıkardı. Düştüğü çukurdan çizik dahi almadan kurtarılan E.K. , sağlık ekiplerine teslim edildi. E.K.'nın kurtarılması sırasında site sakinleri büyük mutluluk yaşadı.

ANNESİ ELİNİ ÖPEREK, AMBULANSA KADAR GÖTÜRDÜ

Sedyeye alınan E.K., ambulansa götürüldüğü sırada gözyaşı döken annesi, oğlunun elini öpüp bir an olsun yalnız bırakmadı. E.K. , tedbir amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

'SESLERİ DUYUNCA HEMEN AŞAĞIYA İNDİM'

E.K.'nın düştüğünü görüp, çukura inen Osman Sezgin, "Aşağı indiğimde Allah'tan zeminde değildi. Duvarla otlar arasında sıkışmış. Nihayetinde çocuğu kurtardık. Yanımıza aldık, kontrollerini yaptık. Sonra itfaiye geldi. İtfaiyeyle birlikte çıkardık. Kendi komşumuz. Sesleri duyunca hemen aşağıya inip, çocuğu çıkardık" dedi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

