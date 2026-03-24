Yer: Antalya! 60 milyon TL'lik takip... Pompalıyla ateş açıp "Uyarı" dediler

Melih Kadir Yılmaz

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda Y.A., plakasız motosikletteki yüzleri kar maskeli 2 kişinin kendisini takip edip pompalı tüfekle aracına 2 el ateş açtığını söyleyerek şikayetçi oldu. Y.A., olayın ardından yabancı bir numaradan aranarak saldırının uyarı olduğunu belirtilerek kendisinden 60 milyon TL istendiğini ifade etti. Yapılan incelemeler sonucu suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 şahıs tutuklandı. İşte tüm detaylar...

Kepez ilçesinde Y.A., polisi arayıp, plakasız motosiklet kullanan yüzleri kar maskeli 2 kişi tarafından uzun süre aracının takip edildiğini ve pompalı av tüfeği ile 2 el ateş açıldığını belirtip şikayetçi oldu.

60 MİLYON TL İSTEMİŞLER

Y.A., olayın ardından yabancı bir numaradan aranarak saldırının bir suç örgütü adına gerçekleştirildiğinin söylendiğini, bunun bir uyarı olduğunu belirtilerek kendisinden 60 milyon TL istendiğini ifade etti.

SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, silahlı suç örgütü üyesi oldukları tespit edildi. Olayla ilgili Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamera görüntülerinin incelendi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Silahlı saldırı eyleminde motosiklet ve silah ayarlayarak olay öncesi keşif yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

