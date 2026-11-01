Yer: Antalya! Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ilıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raşit G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, aracın altında kalan sürücü Raşit G. ağır yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır