Yer: Antalya! Plaja kamyonlar ve kepçelerle gelip tonlarca kum çaldılar

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulualan'da sahilden kamyona kum yüklendiği ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı.

KAMYONLARLA YAKALANDILAR

Şüpheliler S.İ, S.Ş, A.Ç, A.S. ve İ.Ç'nin kumu kamyonlara yüklediklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Örnek Mahallesi Kumyolu Sanayi Kavşağı yakınında hafriyatçı tarafından kullanılan bir arazide S.İ, S.Ş. ve A.Ç'yi yakaladı. Olayda kullanıldığı belirlenen 5 kamyon ile 2 kepçeye de el konuldu.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden S.İ, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin ise Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor. Öte yandan olaya karıştıkları belirlenen A.S. ile İ.Ç'nin arandığı bildirildi.

