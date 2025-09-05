HABER

Yer: Arnavutköy! Kayıp olarak aranıyordu, asansör boşluğunda ölü bulundu

Arnavutköy'de kayıp olarak aranan işçi, çalıştığı 6 katlı inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu. Kaya'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Nalan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dünden beri kendisinden haber alınamayan mobilyacı Murat Kaya'nın (54) yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine Kaya'nın çalıştığı inşaatta inceleme yaptı. Yapılan aramada, Kaya asansör boşluğunda hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Polis ve savcılık incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

