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  4. Yer: Avcılar... Film gibi olay! Çalıştığı şirkete ait 8 milyonu bankadan çekti: Başına gelmeyen kalmadı!

Yer: Avcılar... Film gibi olay! Çalıştığı şirkete ait 8 milyonu bankadan çekti: Başına gelmeyen kalmadı!

29.03.2025 09:39
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29.03.2025 09:39
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İstanbul Avcılar'da bir kişi çalıştığı şirkete ait 200 bin euroyu bankadan çekti. Peşindekilerden habersiz yolda yürüyen şahıs, 2 kişinin gasbına maruz kaldı. Şüphelilerin 16 saat sonunda yakalanmasıyla gerçek ortaya çıktı. Gasp yapanlardan birinin şirkette sekreter olduğu öğrenildi. İşte film gibi olayın detayları!

Olay 25 Mart'ta Üniversite Mahallesi E-5 Yan Yol Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Çalıştığı danışmanlık firmasına ait 200 bin euroyu bankadan çeken Azerbaycan uyruklu F.S.(27), caddede yürüdüğü sırada kendisini takip eden 2 kişi tarafından yüzüne biber gazı sıkılıp, darbedildi. F.S.'nin elindeki para dolu çantayı gasbeden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

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OLAYDAN 16 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Olayı görenlerin ihbarı sonrasında mağdur F.S., polise ifade verdi. F.S.'nin ifadesinden yola çıkan İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleirni inceleyerek şüphelileri takibe aldı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla 6 kez taksi değiştirdikten sonra Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi Zuhal Sokak üzerindeki bir adrese girdikleri tespit edildi. Polisin olaydan 16 saat sonra adrese düzenlediği operasyonda, olaya karışan 2 şüpheli ile birlikte mağdurla aynı şirkette sekreter olarak çalışan Gülşen S. isimli kadın yakalandı. Evde yapılan aramada, çalınan paranın 157 bin euroluk kısmı ele geçirildi.

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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, Gasp Büro Amirliği'ne getirildi. Yapılan incelemede F.S.'yi gasbeden şüphelilerin Gülşen S.'nin, eşi ve kuzeni olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar gasp banka
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