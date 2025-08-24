HABER

Yer: Avcılar... İki arkadaş arasındaki kız meselesi tartışması kanlı bitti!

Avcılar'da iki arkadaş arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada taraflardan biri bıçakla yaralandı. Bıçaklı saldırgan yakalanarak gözaltına alınırken, yaralanan gence vatandaşların yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi Emin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Nurullah O. ve İlker S. arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Çıkan kavgada İlker S., Nurullah O. isimli şahsı bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yer: Avcılar... İki arkadaş arasındaki kız meselesi tartışması kanlı bitti! 1

Nurullah O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, İlker S. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bıçaklanan gence müdahale eden vatandaşların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Avcılar bıçak saldırı
