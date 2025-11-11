HABER

Yer: Aydın... 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin kahreden ölümü!

Aydın'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşlarının evinde ölü bulundu. İddialara göre arkadaşlarıyla alkol alan Şengül ve arkadaşları sızdı. Sabah uyandıklarında ise Şengül'ün cansız bedeniyle karşılaşıldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Orta Mahalle 215 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden Melisa Şengül, iddiaya göre arkadaşları K.E. (21) ve A.Ş. (21) ile sabah saatlerine kadar alkol aldı.

GENÇ KADININ KAHREDEN ÖLÜMÜ

Sabaha doğru alkolün etkisiyle sızdıkları öne sürülen gruptaki K.E. ve A.Ş., akşam saatlerinde kendileri geldiklerinde Şengül’ün hareketsiz bir şekilde yattığı gördü. Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Şengül'ün öldüğünü belirledi. Polisin olay yerindeki incelemenin ardından Şengül'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

K.E. ve A.Ş’yi ifadelerine başvurmak üzere emniyete götüren polis, olay ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

