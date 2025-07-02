Yer: Aydın! Atık tesisinde bebek cesedi: Göbek bağını bile kesmeden atmışlar

Aydın'ın Efeler ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde çöp ayrıştırma çalışmaları sırasında göbek bağı kesilmemiş bir erkek bebek cesedi bulundu.

Olay, Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık bertaraf tesisinde ekiplerin çöp ayrıştırma çalışmaları yaptığı sırada çöplerin arasında bir bebek cesedi olduğu fark edildi.

GÖBEK BAĞI KESİLMEMİŞ ERKEK BEBEK OLDUĞU BELİRLENDİ!

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin yeni doğmuş ve göbek bağı kesilmemiş bir erkek bebeğe ait olduğu belirlendi. Jandarma bebeğin kim yada kimler tarafından çöpe atıldığının belirlenebilmesi için geniş çaplı çalışma inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır