Yer: Aydın! Kanepenin altında saklanırken yakalandı

Aydın'da açık cezaevinden firar eden İsa Y, polis baskını sırasında kanepenin altında saklanırken yakalandı.

Yer: Aydın! Kanepenin altında saklanırken yakalandı

Hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan İsa Y., bir süre önce açık cezaevinden firar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus timleri, firari hükümlünün saklandığı evi tespit etti. Eve düzenlenen operasyonda İsa Y., kanepenin altında saklanırken yakalandı. Hükümlünün çevresini, afla çıktığını söyleyerek kandırdığı öğrenildi.

POLİSİN ARACINI YAKMIŞ

Öte yandan, İsa Y.'nin daha önce de kendisini yakalayan bir polisin aracını yaktığı ortaya çıktı. Yakalanan firari hükümlü, işlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

Aydın
