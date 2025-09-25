HABER

Yer: Bahçelievler! 16 yaşındaki kız ile annesi, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü, bir kişiyi de yaraladı

İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki D.Ç. isimli kız çocuğu ile annesi G.Ç.(51), tartıştıkları R.H.'yi (25) ve kavgayı ayırmaya çalışan İ.G.'yi(34) bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan R.H., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli kız çocuğu ve annesi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay saat 14.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa 1 Caddesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki D.Ç. isimli kız çocuğu ile annesi G.Ç., caddede karşılaştıkları R.H. ile bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı.

2 KİŞİYİ BIÇAKLADILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç. ve annesi G.Ç., yanlarındaki bıçak ile R.H.'yi bıçakladı. Bu sırada olayı görerek, araya girmeye çalışan İ.G. isimli kişi de bıçakla yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan R.H. ve İ.G.'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralı olan R.H., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, D.Ç. ve annesi G.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİR KIZ, 'TECAVÜZ ETTİ' DİYE BAĞIRIYORDU

Olayı gören esnaf Serkan Ç., "Çalışıyoduk yukarıda. Burada bağrışmaları duyduk. Bir tane çocuk kaçıyordu. Adam onu yakaladı burada, 1 adam 2 kadın. 'Tecavüz etti' diye bağırıyorlardı. Adam kafasına sopayla vurdu. Sonra da çocuk kaçayım derken çimenliklere düştü. Çimenliklere düştüğü sırada 17-18 yaşlarında bir kız, 'Tecavüz etti' diye bağırıyordu. O sırada 8-10 tane bıçak sapladı. Bıçağı elinden almaya çalıştık ama savurdu her yere. Savurunca da kimse yanaşamadı. Büyük ihtimalle çocuk ölmüş olabilir" dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

