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Yer: Bahçelievler! İşçileri izne çıkartan kardeşler, fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu... "Nereye kaçtıklarını bilmiyoruz, mağduruz"

Bahçelievler'de bir ayakkabı fabrikasının sahibi olan 2 kardeş, yaklaşık 30 çalışanını izne çıkardı. İddialara göre iki kardeş işçiler izindeyken fabrikayı Bulgaristan uyruklu bir kadına sattı ve fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu. Fabrikanın çalışanlarından olan Osman Böğüş, "Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. 3 aydır para alamıyoruz. Mağduruz, iş bulamıyoruz. Buranın sahipleri iki kardeş. Nereye kaçtıklarını bilmiyoruz. Yaklaşık 25-30 kişilik bir çalışan kadrosu vardı, hepsi mağdur" dedi.

Yer: Bahçelievler! İşçileri izne çıkartan kardeşler, fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu... "Nereye kaçtıklarını bilmiyoruz, mağduruz"
Melih Kadir Yılmaz

Olay, 4 Ağustos Pazartesi günü Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre, 3 katlı iş merkezinin en üst katında bulunan ayakkabı fabrikasının sahibi Mehmet Gündoğdu ile Hüseyin Gündoğdu, yaklaşık 30 çalışanını geçtiğimiz ay izne çıkardı.

Yer: Bahçelievler! İşçileri izne çıkartan kardeşler, fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu... "Nereye kaçtıklarını bilmiyoruz, mağduruz" 1

DURUMDAN ŞÜPHELENİP İŞ YERİNE GİTTİLER

Bir süre iş yerinden haber alamayan çalışanlar, durumdan şüphelenerek iş yerine geldi. 1 Ağustos Cuma günü, fabrikanın kapalı olduğunu gören işçiler, ihbarda bulundu. Dün İcra Kurulu Memurlarıyla fabrikaya gelen işçiler, kapıların açılmasıyla birlikte içeri girdi.

Yer: Bahçelievler! İşçileri izne çıkartan kardeşler, fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu... "Nereye kaçtıklarını bilmiyoruz, mağduruz" 2

3 AYDI ÖDEME ALAMADILAR! FABRİKA BULGARİSYAN UYRUKLU KADINA SATILDI

Fabrikanın Bulgaristan uyruklu bir kadına satıldığını öğrenen çalışanlar, hayrete düştü. Fabrikanın tamamen boşaltıldığını gören çalışanlar, savcılığa giderek patron 2 kardeş hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 3 aydır ödeme alamadıklarını söyleyen işçiler, iş bulmakta zorluk çektiklerini ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

Yer: Bahçelievler! İşçileri izne çıkartan kardeşler, fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu... "Nereye kaçtıklarını bilmiyoruz, mağduruz" 3

"MAKİNELERİ, MALZEMELERİ, HER ŞEYİ TAŞIMIŞLAR"

11 aydır fabrikada tasarımcı olarak çalıştığını belirten Osman Bögüş, "11 Temmuz Cuma günü bizi iki haftalığına izne çıkardılar. Sonra bu süreyi bir hafta daha uzattılar. Bu süre zarfında Bulgaristan'da bir kadına noterde fabrikanın satışını yapmışlar. Bütün haklarını, alacaklarını vereceklerini kağıt üzerinde kadına devretmişler. Biz şüphelendiğimiz anda araştırmaya başladık. Fabrikaya geldiğimiz zaman fabrikanın kapalı olduğunu gördük. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. 3 aydır para alamıyoruz. Mağduruz, iş bulamıyoruz. Buranın sahipleri Mehmet Gündoğdu ile Hüseyin Gündoğdu; iki kardeş bunlar. Nereye kaçtıklarını bilmiyoruz. Yaklaşık 25-30 kişilik bir çalışan kadrosu vardı, hepsi mağdur. Planlarını gerçekleştirmek için bizi izne çıkardılar. Bir süre zarfında da kaçmışlar. Dün iş yerine bakmaya geldik. İcra kurulundan da memurlar geldi. Kapıları açtılar, içeri girdik. İçerisi bomboş; makineleri, malzemeleri, her şeyi taşımışlar. İş yeri icra kurulunun kararıyla kapatıldı" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Bahçelievler fabrika
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