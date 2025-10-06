Yer: Balıkesir! Zeytin üreticileri yağmur duasına çıktı

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki kırsal Hisarköy Mahallesi'nde düzenlenen çiftçi hayrı yüzlerce insanı buluşturdu. Mahalle camisinde kılınan öğlen namazının ardından meydanda toplanan vatandaşlar, Müftü Mustafa Ali Işık’ın okuduğu yağmur duasına katıldı. Yağmur duasına Kaymakam Cumalı Atilla ile Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil de katıldı. Duanın ardından köy meydanına kurulan masalarda vatandaşlara hazırlanan etli pilav, höşmerim ve ayran ikramı yapıldı. Yemeğin ardından imam Ali Ulvi Çakır da yemek duası yaptı.

"YAĞMURLARA ÇOK İHİTYACIMIZ VAR"

Yağmur duasına katılan Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Dayı, "Bu gün Hisar Mahallemizde köy hayrı ve yağmur duasına katılım sağladık. Bu geleneklerimiz eski tarihlerden beri devam ediyor. Zeytinlerimize bu yağmurlar çok iyi geliyor. Yağmurlara çok ihtiyacımız var. Yapılan hayır hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Zeytin üreticisi Necat Kaynak da, "Her sene geleneksel olarak bu hayırlarımızı yapıyoruz. Sonbahar geldiğinde sezon başlamadan önce bütün komşuları, köylüleri toplayıp hayrımızı yapıyoruz. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder. 6 aydan beri yağmur yağmıyor. Zeytin ağaçlarımız bir yandan kurumaya başladı. İnşallah Allah yağmurları verir, Allah’ım hayrımızı kabul eder. Bütün köylerden komşularımız geldi. Hepsinden Allah razı olsun. Biraz da yağmur yağdı. Allah verdi. İnşallah arkasını da getirir" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır