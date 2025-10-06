HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Balıkesir! Zeytin üreticileri yağmur duasına çıktı

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde zeytin üreticileri yağmur duasına çıktı.

Yer: Balıkesir! Zeytin üreticileri yağmur duasına çıktı

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki kırsal Hisarköy Mahallesi'nde düzenlenen çiftçi hayrı yüzlerce insanı buluşturdu. Mahalle camisinde kılınan öğlen namazının ardından meydanda toplanan vatandaşlar, Müftü Mustafa Ali Işık’ın okuduğu yağmur duasına katıldı. Yağmur duasına Kaymakam Cumalı Atilla ile Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil de katıldı. Duanın ardından köy meydanına kurulan masalarda vatandaşlara hazırlanan etli pilav, höşmerim ve ayran ikramı yapıldı. Yemeğin ardından imam Ali Ulvi Çakır da yemek duası yaptı.

"YAĞMURLARA ÇOK İHİTYACIMIZ VAR"

Yağmur duasına katılan Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Dayı, "Bu gün Hisar Mahallemizde köy hayrı ve yağmur duasına katılım sağladık. Bu geleneklerimiz eski tarihlerden beri devam ediyor. Zeytinlerimize bu yağmurlar çok iyi geliyor. Yağmurlara çok ihtiyacımız var. Yapılan hayır hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Zeytin üreticisi Necat Kaynak da, "Her sene geleneksel olarak bu hayırlarımızı yapıyoruz. Sonbahar geldiğinde sezon başlamadan önce bütün komşuları, köylüleri toplayıp hayrımızı yapıyoruz. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder. 6 aydan beri yağmur yağmıyor. Zeytin ağaçlarımız bir yandan kurumaya başladı. İnşallah Allah yağmurları verir, Allah’ım hayrımızı kabul eder. Bütün köylerden komşularımız geldi. Hepsinden Allah razı olsun. Biraz da yağmur yağdı. Allah verdi. İnşallah arkasını da getirir" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deniz Yücel duyurdu! CHP'den Kılıçdaroğlu kararıDeniz Yücel duyurdu! CHP'den Kılıçdaroğlu kararı
İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı müzakereler başladıİsrail ve Hamas arasındaki dolaylı müzakereler başladı

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.