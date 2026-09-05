HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Bartın! 145 bin adet sazan balığı bırakıldı

Bartın’da 2 barajda toplam 145 bin adet Sazan balığı yavrusu salımı gerçekleştirildi.

Yer: Bartın! 145 bin adet sazan balığı bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviye edilmesi ve bilimsel esaslara dayalı balıklandırma çalışmaları hedefiyle yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde yavru sazan balıkları barajlarla buluşturuldu.

145 BİN ADET SAZAN BALIĞI YAVRUSU SALINDI

Kozcağız Barajı’nda gerçekleştirilen 85bin adet sazan balığı yavrusu salımı programına Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Mehmet Baykal, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen ve Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman da katıldı. Balık salımın gerçekleştiren Vali Arslan, balıklandırma çalışmalarından beklenen faydanın sağlanabilmesi için bırakılan yavru balıkların korunması ve sürdürülebilir avcılık kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kirazlıköprü Barajı’nda ise 60 bin adet olmak üzere Bartın’da toplam 145 bin adet sazan balığı yavrusu salımı gerçekleştirilmiş oldu.

Yer: Bartın! 145 bin adet sazan balığı bırakıldı 1

Yer: Bartın! 145 bin adet sazan balığı bırakıldı 2

Yer: Bartın! 145 bin adet sazan balığı bırakıldı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştüBakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
Mısır'da 12 kişiye uyuşturucu suçundan idama cezasıMısır'da 12 kişiye uyuşturucu suçundan idama cezası

Anahtar Kelimeler:
Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Son seçimleri bilmişti! Dikkat çeken anket: İlk iki arasında büyük fark

Son seçimleri bilmişti! Dikkat çeken anket: İlk iki arasında büyük fark

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.