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Yer: Batman! Bahçe duvarına çıkan çocuğun bacağına demir saplandı

Batman'da bahçe duvarına çıkan 5 yaşındaki çocuğun bacağına saplanan inşaat demiri itfaiye tarafından kesildi. Çocuk, bacağındaki demir parçasıyla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Yer: Batman! Bahçe duvarına çıkan çocuğun bacağına demir saplandı

Olay, dün akşam saatlerinde Hilal Mahallesi 3776'ncı Sokakta bulunan Çınar Kent Sitesinin bahçe duvarında meydana geldi. Duvara tırmanan 5 yaşındaki ismi belirtilmeyen çocuğun bacağına demir şiş saplandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çocuğun yardım çığlıkları üzerine bölgeye ihbarla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla demir parçası kesildi. Çocuk, bacağındaki saplanan demir parçasıyla hastaneye götürüldü. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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