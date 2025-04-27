HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Beşiktaş! Trafikteki tartışma trajediye döndü...

İçerik devam ediyor

İstanbul Beşiktaş'ta 27 yaşındaki Muhammed Emin Aydoğdu trafikte bir otomobil sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında dengesini kaybeden motosikletli Aydoğdu yere düştü. Kaldırıma çarparak durabilen Aydoğdu ağır yaralanmıştı. Aydoğdu'dan kahreden haber geldi.

Beşiktaş'ta dün saat 16.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Edilen bilgiye göre caddede motosikletiyle ilerleyen Muhammed Emin Aydoğdu, otomobiliyle trafikte seyreden Mustafa Emir K. ile tartışmaya başladı. Seyir halindeyken devam eden tartışmada Aydoğdu, bir anda dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Yere savrulan Aydoğdu çarpmanın şiddetiyle kol, bacak ve kaburgalarından ağır yaralandı.

ISTANBUL---BESIKTAS’TA-TRAFIK-TARTISMASI_681794_201899

TRAFİKTE TARTIŞIRKEN KAZA YAPTI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Aydoğdu’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Aydoğdu, ambulansla Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydoğdu’nun kırılan kaburga kemiklerinin akciğerine saplanması nedeniyle geçirdiği iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ISTANBUL---BESIKTAS’TA-TRAFIK-TARTISMASI_681797_201899

ISTANBUL---BESIKTAS’TA-TRAFIK-TARTISMASI_681798_201899

ISTANBUL---BESIKTAS’TA-TRAFIK-TARTISMASI_681799_201899

ISTANBUL---BESIKTAS’TA-TRAFIK-TARTISMASI_681800_201899

ISTANBUL---BESIKTAS’TA-TRAFIK-TARTISMASI_681804_201899

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran kabusu yaşadı! Liman patlamasında can kaybı 25’e yükseldiİran kabusu yaşadı! Liman patlamasında can kaybı 25’e yükseldi
Ercan'dan İstanbulluları sevindiren açıklamaErcan'dan İstanbulluları sevindiren açıklama

Anahtar Kelimeler:
trafik motosiklet beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekonomi anketinde AK Parti ve MHP seçmeni ikiye bölündü

Ekonomi anketinde AK Parti ve MHP seçmeni ikiye bölündü

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli sağanak geliyor!

Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

Beklenen tarih geldi çattı, silah bırakma noktaları bile hazır

Beklenen tarih geldi çattı, silah bırakma noktaları bile hazır

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.