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Yer: Beylikdüzü! AVM'de akılalmaz olay: Her şey saniyeler içinde oldu... Müşteriler panikle kaçıştı

Beylikdüzü'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yemek katının asma tavanı çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı. Olayın ardından AVM'de bulunan yemek katı çökme riski nedeniyle kapatıldı.

Yer: Beylikdüzü! AVM'de akılalmaz olay: Her şey saniyeler içinde oldu... Müşteriler panikle kaçıştı
Begüm Özkaynak

Beylikdüzü Barış, Sakarya Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yemek katının asma tavanı çöktü.

Yer: Beylikdüzü! AVM de akılalmaz olay: Her şey saniyeler içinde oldu... Müşteriler panikle kaçıştı 1

Müşteriler büyük panik yaşadı, olayda kafasına demir düşen bir kişi yaralandı.

Yer: Beylikdüzü! AVM de akılalmaz olay: Her şey saniyeler içinde oldu... Müşteriler panikle kaçıştı 2

YEMEK KATI ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Yer: Beylikdüzü! AVM de akılalmaz olay: Her şey saniyeler içinde oldu... Müşteriler panikle kaçıştı 3

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesini olay yerinde yapılan yaralı, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yemek katı çökme riski nedeniyle kapatıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü AVM Alışveriş merkezi yemek
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