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Yer: Bitlis! Kayalıklarda mahsur kalan genç kız kurtarıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısındaki kayalıklarda mahsur kalan genç kız, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yer: Bitlis! Kayalıklarda mahsur kalan genç kız kurtarıldı

Yelkenli köyünde 19 yaşındaki genç kız, gezmek amacıyla Van Gölü kıyısındaki kayalıklara indi. Kayalık ve sarp bölgede bulunduğu noktadan kendi imkanlarıyla çıkamayan genç kız, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botla bulunduğu noktadan alınarak kıyıya getirilen genç kız, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla güvenli bölgeye çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yer: Bitlis! Kayalıklarda mahsur kalan genç kız kurtarıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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