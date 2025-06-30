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Yer: Bodrum! Akaryakıt istasyonunda dehşet anları: Kasiyeri darp edip bıçakladılar

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Bodrum'da bir akaryakıt istasyonunda ücret ödemeden sigara almak isteyen iki şahıs, görevliye dehşeti yaşattı. Saldırganlar, kendilerine karşı çıkan kasiyeri darp ettikten sonra bıçakla da yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda lastik tamircisi olarak çalışan M.A.T. ve M.T.T., market bölümünde kasiyer olarak görev yapan E.K.’den sigara istedi. Şahısların "parasını sonra veririz" diyerek sigara istemesi üzerine E.K., ödeme yapılmadan satış yapamayacağını söyledi.

KASİYER ENGEL OLMAK İSTEYİNCE BIÇAKLANDI

Bunun üzerine iki şüpheli, kasiyere tehdit ve hakaretler savurarak saldırdı. Arbede sırasında M.T.T., elindeki bıçakla E.K.’yi her iki bacağından yaraladı. Saldırganlar, ücret ödemeden iki paket sigara alarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Yer: Bodrum! Akaryakıt istasyonunda dehşet anları: Kasiyeri darp edip bıçakladılar 1
Yaşanan dehşet anları istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahısların kasiyere yöneldiği, darp ve bıçaklama anları yer aldı.

Yer: Bodrum! Akaryakıt istasyonunda dehşet anları: Kasiyeri darp edip bıçakladılar 2

TUTUKLANDILAR

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı hızlıca çözüme kavuşturdu. Görüntüleri inceleyen polisler, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum akaryakıt istasyonu
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