Yer: Bodrum! Akaryakıt istasyonunda dehşet anları: Kasiyeri darp edip bıçakladılar

Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda lastik tamircisi olarak çalışan M.A.T. ve M.T.T., market bölümünde kasiyer olarak görev yapan E.K.’den sigara istedi. Şahısların "parasını sonra veririz" diyerek sigara istemesi üzerine E.K., ödeme yapılmadan satış yapamayacağını söyledi.

KASİYER ENGEL OLMAK İSTEYİNCE BIÇAKLANDI

Bunun üzerine iki şüpheli, kasiyere tehdit ve hakaretler savurarak saldırdı. Arbede sırasında M.T.T., elindeki bıçakla E.K.’yi her iki bacağından yaraladı. Saldırganlar, ücret ödemeden iki paket sigara alarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Yaşanan dehşet anları istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahısların kasiyere yöneldiği, darp ve bıçaklama anları yer aldı.

TUTUKLANDILAR

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı hızlıca çözüme kavuşturdu. Görüntüleri inceleyen polisler, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır