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Yer: Bodrum! Gergin anlar: AK Partili isimler Meclis toplantısını terk etti

Bodrum Belediyesi'ndeki meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP'li meclis üyelerinin genel siyasete ilişkin eleştirilerine yanıt vermek isteyen AK Partili üyeler, kendilerine söz hakkı verilmemesini protesto ederek salonu terk etti.

Yer: Bodrum! Gergin anlar: AK Partili isimler Meclis toplantısını terk etti

Bodrum Belediyesi meclis toplantısında ilk olarak CHP'li Meclis Üyesi Niyazi Atare konuştu. 1 Mayıs kutlamalarına değinen Atare, "Seneye AK Parti'yi de aramızda görmek isteriz" dedi. Ardından kürsüye çıkan CHP'li Deniz Koca ise hükümetin ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Bu çıkışların ardından AK Partili Halime Kaya Öztok söz istedi. Ancak Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin söz hakkı vermemesiyle gerginlik tırmandı. AK Parti grubu, bu duruma tepki göstererek toplantıyı topluca terk etti.

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"BİZ SUSTURULUYORUZ"

Toplantı sonrası açıklama yapan Öztok, yaşananlara tepki göstererek, "Aylar önce de aynı şeyleri yaşadık. Genel siyaset üzerinden üstünlük sağlanıyor, biz ise susturuluyoruz. Belediye meclisi kişisel şov alanına dönüştürüldü. Bodrum'un gerçek sorunları yine gölgede kaldı" ifadelerini kullandı.

"BİR ARTIK BODRUM'UN KONUŞULMASINI İSTİYORUZ"

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız da tepkisini, "Bodrum'un sorunları rafa kaldırılıyor, her meclis toplantısı CHP'lilerin genel siyaset kürsüsüne dönüşüyor. Biz artık Bodrum'un konuşulmasını istiyoruz. Bugün topluca terk ettik, yarın da söz hakkı verilmezse yine aynısını yaparız" diyerek gösterdi.

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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise yaşanan gerginliğin ardından yaptığı açıklamada, "AK Parti'ye söz versem Cumhuriyet Halk Partisi konuyu uzatacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne söz versem AK Parti konuyu uzatacak. Bizim gündemimiz Bodrum'dur. Parti gözetmeksizin Bodrum Belediye Başkanıyım. Parti ayrımı yapmam. Çözüm odaklı, iş odaklı çalışırım. Bodrum'un sorunlarını çözmek için elimden geleni yaparım. Objektif olarak her partiye eşit mesafede ve herkesin Belediye Başkanı anlayışı ile meclis yönetiyorum. Geçen tartışmalarda konunun uzamaması için CHP'ye ye cevap hakkı vermemiştim, bu hafta da AK Parti grubuna izin vermedim. Bunda bir kasıt yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

02 Mayıs 2025
02 Mayıs 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
ak parti bodrum belediyesi
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