Yer: Bolu! Damperi açık kamyon KGYS direğine asılı kaldı

Bolu’nun Göynük ilçesinde seyir halindeyken damperi açık kalan kamyon, yol üzerindeki KGYS direğine çarptı. Askıda kalan kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Göynük ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Endife Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nuri K. idaresindeki kamyon, seyir halindeyken damperin açık olduğunu fark etmedi. Açık kalan damper, cadde üzerindeki trafik kameralarının bulunduğu KGYS direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun ön kısmı havaya kalktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Nuri Koçyiğit, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göynük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu
