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Yer: Burdur! Asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın öldü

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.03.2025 22:29
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Burdur'da inşaat halindeki 4 katlı binanın bodrumuna eşya koymak isterken yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yer: Burdur! Asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın öldü

Olay, saat 18.45 sıralarında Burdur merkez Bağlar Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendi arazileri üzerine yaptırdıkları 4 katlı apartman inşaatına eşya taşıyan Sultan Ülkü (83), binanın giriş katından bodrum katına inmek istediği esnada yaklaşık 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Ülkü'den haber alamayınca inşaata gelen torunu, Sultan Ülkü'yü asansör boşluğunda hareketsiz yatarken buldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Burdur
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