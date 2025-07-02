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Yer: Bursa! Kasada başlayan gerginlik yumruklu kavgaya dönüştü, kasiyerin burnu kırıldı

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Bursa'da bir zincir markette kasiyer olarak çalışan genç kadın ile müşteri arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Erkek müşteri tarafından darp edilen kasiyerin burnu kırıldı. Şüpheli şahıs kısa sürede gözaltına alındı. Kasiyerin müşterinin yüzüne para fırlattığı, müşterinin ise yumrukla genç kadını darp ettiği o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Tahıl Meydanı'nda bulunan bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette kasiyer olarak görev yapan Kübra A.(31) kasaya gelen müşteriyle tartışmaya başladı.

Yer: Bursa! Kasada başlayan gerginlik yumruklu kavgaya dönüştü, kasiyerin burnu kırıldı 1

KASİYER MÜŞTERİYE PARA ÜSTÜNÜ FIRLATTI!

Kasiyer müşteriye para üstünü fırlatınca tartışma daha da büyüdü. Fırlatılan paralar yere düşünce Vedat K. eğilip almak istedi, bu sırada Kübra Arıcı ise müşterinin olduğu yere tekme atarak parayı almasını engelledi.

Yer: Bursa! Kasada başlayan gerginlik yumruklu kavgaya dönüştü, kasiyerin burnu kırıldı 2

BURNU KIRILDI!

Kavgaya dönüşen olayda öfkelenen adam genç kıza yumruk attı. Aldığı darbe sonucu burnu kırılan genç kız, Vedat K.'dan şikayetçi oldu. Faili meçhul olayın aydınlatılması için Asayiş Büro Amirliği, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin Vedat K. olduğu tespit edildi. Şüpheli Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yer: Bursa! Kasada başlayan gerginlik yumruklu kavgaya dönüştü, kasiyerin burnu kırıldı 3

Olayla ilgili adli tahkikat devam ederken, olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga gerginlik
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