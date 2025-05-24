HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Bursa! Korku dolu anlar, yarış arabası seyircilerin arasına daldı

Bursa'daki ralli yarışında korku dolu anlar yaşandı. Bir araç kontrolden çıkarak seyircilerin bulunduğu bölgeye doğru savruldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ralli pilotu aracıyla tekrar piste dönüp mücadeleye devam etti.

Yer: Bursa! Korku dolu anlar, yarış arabası seyircilerin arasına daldı

Olay, Keles ilçesinde düzenlenen ralli yarışında meydana geldi. Kontrolden çıkan bir araç, güvenlik bariyerlerini aşarak yarışı izleyen seyircilerin bulunduğu yere doğru savruldu.

AW462179_02

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Seyirciler arasında kısa süreli kargaşa yaşanırken, aracın kalabalığın yoğun olmadığı bir noktaya yönelmesiyle muhtemel bir facia kıl payı atlatıldı.

AW462179_04

YARIŞA GERİ DÖNDÜ

Ufak çaplı kaza sonrası ralli pilotu aracıyla tekrar piste dönüp mücadeleye devam etti. Olay anı ise izleyiciler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın Ayaydın'dan Savcı Sayan'a: "O ismi açıkla" Aydın Ayaydın'dan Savcı Sayan'a: "O ismi açıkla"
'Free İmamoğlu...' CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı'Free İmamoğlu...' CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı

Anahtar Kelimeler:
Bursa Ralli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Sakarya... Polis memurunun aracından cephanelik çıktı!

Yer: Sakarya... Polis memurunun aracından cephanelik çıktı!

'Free İmamoğlu...' CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı

'Free İmamoğlu...' CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı

Yanmış cesetleri bulunmuştu! Cinayeti itiraf etti, her şeyi bunun için yapmış

Yanmış cesetleri bulunmuştu! Cinayeti itiraf etti, her şeyi bunun için yapmış

Galatasaray'dan Osimhen'i unutturacak transfer! Leroy Sane'yi son dakika olarak duyurdular

Galatasaray'dan Osimhen'i unutturacak transfer! Leroy Sane'yi son dakika olarak duyurdular

"Yakın zamanda" diyerek duyurdu: "Çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz"

"Yakın zamanda" diyerek duyurdu: "Çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.