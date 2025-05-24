Yer: Bursa! Korku dolu anlar, yarış arabası seyircilerin arasına daldı

Olay, Keles ilçesinde düzenlenen ralli yarışında meydana geldi. Kontrolden çıkan bir araç, güvenlik bariyerlerini aşarak yarışı izleyen seyircilerin bulunduğu yere doğru savruldu.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Seyirciler arasında kısa süreli kargaşa yaşanırken, aracın kalabalığın yoğun olmadığı bir noktaya yönelmesiyle muhtemel bir facia kıl payı atlatıldı.

YARIŞA GERİ DÖNDÜ

Ufak çaplı kaza sonrası ralli pilotu aracıyla tekrar piste dönüp mücadeleye devam etti. Olay anı ise izleyiciler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır