HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Bursa! Rusya uyruklu sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü

Bursa'da Rusya uyruklu Arzu Khalılova , tartıştığı Azerbaycanlı sevgilisi S.M. tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü. Arzu Khalılova’nın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yer: Bursa! Rusya uyruklu sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü

Bursa'da Rusya uyruklu Arzu Khalılova sevgilisi tarafından katledildi. Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2’nci Birol Sokak’taki bir evde meydana geldi. Birlikte yaşayan Arzu Khalılova ile sevgilisi S.M. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında S.M., Khalılova’yı bıçaklamaya başladı.

Yer: Bursa! Rusya uyruklu sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü 1

75 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ!

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.M. elinde bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Khalılova müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yer: Bursa! Rusya uyruklu sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü 2

Arzu Khalılova’nın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin'de feci kaza! 6 yaralıMardin'de feci kaza! 6 yaralı
48 yıldır babasından ve kız kardeşinden aldığı böbreklerle yaşıyor48 yıldır babasından ve kız kardeşinden aldığı böbreklerle yaşıyor

Anahtar Kelimeler:
Bursa Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.